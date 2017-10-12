HDP'li Leyla Zana beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan davada, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi “Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla, Zana’yı 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında bozulmuştu. Yargıtay, Zana’nın “Örgütün hiyerarşik yapısına dahil üyesi” olduğuna ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini göstermişti. Yasama dokunulmazlığı kalkan Zana’nın, yargılamasına devam edilmişti.