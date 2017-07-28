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    HDP'li Kürkçü hakkında 23 yıla kadar hapis istemi

    AA
    28 Temmuz 2017 - 11:59Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:59

    HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

    Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

    İddianamede, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

    Etiketler: ertuğrul kürkçü , hapis istemi , iddianame
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