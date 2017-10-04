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    HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk tutuklandı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamımda, 12 Aralık 2016 tarihinde HDP'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında partinin il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 93 kişi gözaltına alınmıştı.

    Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li eski başkanı Fazıl Türk hakkında ise 'yakalama' kararı çıkarılmıştı.

    Operasyon sonrası 18 Aralık tarihinde Akdeniz Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca kayyum atanırken, aynı soruşturma kapsamında yaklaşık 9 aydan bu yana aranan Akdeniz Belediyesinin HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk, 22 Eylül 2017 tarihinde Mersin Adliyesi'ne gelerek teslim olmuş ve savcılıktaki ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı.

    12 gündür Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Türk, bu sabah 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: fazıl türk , gözaltı , hdp'li başkan
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