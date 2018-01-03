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    HDP'li Birlik'e 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasında 1 yıl 9 ay hapis

    Sekvan KÜDEN (DHA)
    03.01.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 2015 yılında yaptığı basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarı ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmadığından cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

    HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in 2015 yılında yaptığı bir basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Leyla Birlik katılmadı. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının konuşma ile ilgili bilimsel görüş alınması talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı ve yargılamayı sürüncemede bırakacağı gerekçesiyle reddetti. 

    Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Leyla Birlik'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakaret eyleminin alenen işlendiğini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 1 yıl 9 aya çıkardı. Ceza oranında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, sanığın kişilik özellikleri, adli sicil ve UYAP kaydı ile suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarı ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluşmadığından cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Birlik’in avukatları, karara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.

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