HDP'li Bilgen hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkemeden hakkında verilen tahliye kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz ile hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in avukatının yaptığı itirazı değerlendiren 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi verilen tutuklama kararını kaldırdı.

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve 8 Eylül’de tahliye edilen HDP Milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliyesine yapılan itiraz sonrası Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin çıkardığı tutuklamaya yönelik yakalama kararına Bilgen’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir’in yaptığı itirazı değerlendirdi. Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 Eylül tarihinde Ayhan Bilgen hakkında verdiği tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına, sair hususların yargılamayı yapan esas mahkemesince yeririne getirilmesine, dosyanın Diyarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.