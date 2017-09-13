HDP’li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk özel izinle cezaevinden çıkarak annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine katıldı.
Öte yandan Gazete Duvar'ın haberine göre, mezarlıkta toplanan bir grup cenazeye katılanlara saldırdı. Saldırı sonrasında cenaze mezardan çıkarıldı. Cenazenni Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.
Cenaze törenine HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri ve Ahmet Türk ile yakınları katıldı.
HDP'nin tutuklu milletvekillerinden Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı mezarlığı'na bugün defnedilen cenazesi yapılan saldırının ardından mezardan çıkarıldı. Tuğluk'un cenazesi yeniden kefenlenmesi için Batıkent Cemevi'ne getirildi. - Fotoğraf: RIZA ÖZEL