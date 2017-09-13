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    HDP’li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı

    Rıza ÖZEL - ANKARA / Ajanslar
    13.09.2017 - 21:20 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 23:04

    Ankara’da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk son yolculuğuna uğurlanırken saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Tuğluk'un annesinin cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazenin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise cenaze törenine özel izinle katıldı.

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk özel izinle cezaevinden çıkarak annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine katıldı.

    Öte yandan Gazete Duvar'ın haberine göre, mezarlıkta toplanan bir grup cenazeye katılanlara saldırdı. Saldırı sonrasında cenaze mezardan çıkarıldı. Cenazenni Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

    Cenaze törenine HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri ve Ahmet Türk ile yakınları katıldı.

    HDP’li Aysel Tuğlukun annesinin cenazesine saldırı

    HDP'nin tutuklu milletvekillerinden Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı mezarlığı'na bugün defnedilen cenazesi yapılan saldırının ardından mezardan çıkarıldı. Tuğluk'un cenazesi yeniden kefenlenmesi için Batıkent Cemevi'ne getirildi. - Fotoğraf: RIZA ÖZEL

     

    Etiketler: aysel tuğluk , cenaze , hdp , HDP
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