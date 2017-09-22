HDP'den tezkere açıklaması

Kemalbay, partisinin Kadın Meclisi tarafından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkında düzenlenen "Kadın Kürsüsü" programına katıldı.

Burada konuşan Kemalbay, Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin kadın özgürlüklerinin her geçen gün gasbedilmesi olduğunu savundu.

Yarın TBMM'de Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüleceğini hatırlatan Kemalbay, şöyle konuştu:

"Türkiye nereye doğru gidiyor? Türkiye halklarını nasıl bir gelecek bekliyor diye baktığımız zaman adım adım dış politikada savaşa doğru ilerlediğimizi, hemen komşumuzun içindeki büyük bir iç savaş, çatışma, vesayet savaşının Türkiye coğrafyasına doğru taşınması yönünde adımların atıldığını gözlemliyoruz. Savaş tezkeresi daha önce verildiğinde, savaşın sivilleri katleden, halkların arasındaki mesafeleri uzaklaştıran, zorunlu savaştan uzaklaşan, Aylan bebekleri, Emanileri ve beş yaşındaki çocukların savaştan uzaklaşarak geldikleri başka bir coğrafyada çalışırken bıçaklanarak ölmesi gibi tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Savaş bize bunları getiriyor."

Savaşa ve tezkereye itiraz etmek durumunda olduklarını ifade eden Kemalbay, tezkereye "evet" denilerek büyük bir hata yapıldığını öne sürdü.

Kemalbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savaş tezkeresi ne Türkiye halklarına ne de bölge halklarına iyilik değildir. Tam tersine kan, gözyaşı, sömürü, cinsel taciz, kadınların savaşta kötü koşullara maruz kalması anlamına gelmektedir. Nasıl ki dokunulmazlıklar kaldırıldığında büyük bir hata yapılmışsa bugün savaş tezkeresine evet denilerek çok büyük bir hata yapılmış olacaktır. Bu yüzden biz bu savaş tezkeresinin karşısında olmalıyız."