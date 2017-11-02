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    HDP'den Kahraman'ın kapısında açıklama

    ANKARA
    02.11.2017 - 23:51 | Son Güncelleme:

    HDP milletvekileri, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve milletvekillerinin gözaltına alındığı 4 Kasım’ın yıldönümü öncesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın makamının bulunduğu binanın kapısında basın açıklaması yaptı.

    Meclis Başkanı’nın makam odasının önünde bir araya gelen vekiller, daha sonra Meclis Basın Kapısı’na yürüdüler. Milletvekilleri adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu şöyle konuştu:

    “Bu hafta 4 Kasım’ın, HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin hukuksuz ve planlı bir operasyonla tutuklanmasının birinci yıldönümü. Artık ülke, bir milletvekili hapishanesine dönüştü. Meclis Başkanı’na soruyoruz, milletvekillerimiz yasama faaliyetlerini yerine getirebilmekteler mi? Başkanı olduğunuz Meclis çatısı altında 10 milletvekili tutuklu, 5’inin vekilliği düşürüldü. Halkın verdiği oyu tanımayan bir Meclis’e başkanlık ediyorsunuz. Halkların Demokratik Partisi olarak, bu parlamento tarihimizde görülmemiş demokrasi katliamıyla ilgili

    Meclis Başkanlığı’nı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

    Etiketler: ismail kahraman , gazetehaberleri
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