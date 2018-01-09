HDP'den Hasip Kaplan açıklaması: Kınıyor ve ayıplıyoruz

HDP’nin eski Milletvekili Hasip Kaplan, attığı tweet'ler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaplan, "Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyerek tepkileri üzerine çekti. Kaplan'a partisi HDP'den cevap geldi.

"KINIYOR VE AYIPLIYORUZ"

HDP Genel Merkezi’nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadeleriyle ilgili açıklama geldi.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz”dendi.

Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 9 Ocak 2018

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