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    HDP'den Hasip Kaplan açıklaması: Kınıyor ve ayıplıyoruz

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar paylaştı. Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek." dedi. Kaplan'ın açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP'nin açıklamasında, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." dendi.

    HDP’nin eski Milletvekili Hasip Kaplan, attığı tweet'ler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaplan, "Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyerek tepkileri üzerine çekti. Kaplan'a partisi HDP'den cevap geldi. 

    "KINIYOR VE AYIPLIYORUZ"

    HDP Genel Merkezi’nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadeleriyle ilgili açıklama geldi.

    Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz”dendi.

     


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    Etiketler: hdp , hasip kaplan
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