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    HDP'den Eren açıklaması...

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 17:46Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 17:46

    HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesiyle ilgili, "Eren'e sıkılan kurşunu reddediyoruz, kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Eren'i, Erenler'i operasyon bölgesine çatışmaya götürenleri kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz" dedi.

    HDP'nin Van'da gerçekleştirdiği nöbet eyleminin İzmir ayağının başlatılması için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın açıklamasının ardından HDP milletvekilleri, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir grup, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

    Yürüyüş sırasında slogan atan grup, polis tarafından anonslarla uyarıldı.

    Burada gerçekleştirilecek toplantıya katılacaklar, polis kontrol merkezinden geçerek belirlenen alana girdi. Alan dışında bekleyenlerin dağılmasını isteyen polis ile uyarıları dikkate almayanlar arasında zaman zaman kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Alana ses düzeneği kurulması konusunda polisle bazı milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in emniyet yetkilileriyle görüşmesi sonrası ses düzeneği alana kuruldu.

    Baydemir'in konuşması

    Baydemir, açıklamasında zaman zaman Kürtçe ifadelere yer verdi.

    Demokratik siyasetin kanallarının tıkandığını savunan Baydemir, özgürlüğün herkesin teneffüs ettiği atmosfer olana kadar durmayacaklarını belirtti.
    Osman Baydemir, vicdan ve adalet nöbetinin en önemli gayelerinden birisinin de yaşatmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Yaşam hakkına sahip çıkmak, bu hakkın kendisini korumaktır. Eren'in, Erenler'in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka bir çıkış yolu yoktur. İzmir'den bir kez daha vicdanımızın sesinden 80 milyonun vicdanının sesine hitap ediyorum. Eren'e sıkılan kurşunu reddediyoruz, kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Eren'i, Erenler'i operasyon bölgesine çatışmaya götürenleri kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz."
    CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de alana gelerek toplantıyı takip etti. 

    Etiketler: Baydemir , HDP , Terör örgütü PKK , Trabzon saldırı , Eren Bülbül
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