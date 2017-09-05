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    HDP'den AYM'de adalet nöbeti

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    05.09.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:27

    HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ile Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Garo Paylan, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin durumunu görüşmek için adli yıl açılışı dolayısıyla dün öğle saatlerinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti.

    Kısa bir açıklamanın ardından binaya giren heyet, AYM Başkanı Zühtü Arslan’la görüşmek istedi. Bu talepleri yerine getirilmeyen HDP’liler, AYM’den çıkmama kararı alarak ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ başlattı.

    AYM İÇTİHATLARI VAR
    HDP’den yapılan açıklamada, “Heyetimiz, Eş Genel Başkanlarımız ve tüm milletvekillerinin haksız ve hukuksuz tutukluluğu hususunda hukukun tecelli etmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir karar alması için Anayasa Mahkemesi içinde Vicdan ve Adalet Nöbeti başlatmıştır” ifadelerine yer verildi.

    Baydemir, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bir tek talebimiz var, o da vicdan ve adalettir. Tamı tamına 306 gündür, Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve en son da Enis Berberoğlu ile birlikte 11 milletvekili haksız, hukuka ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde rehin tutuluyor. Biz, burada kesintisiz bir vicdan ve adalet çabası ortaya koyuyoruz. Adalet tecelli edinceye kadar, hukuksuzluk giderilinceye kadar, mahkeme kararını açıklayıncaya kadar çabamız devam edecektir. AYM’yi ve toplumu bağlayan yürürlükte bir Anayasa var, AYM içtihatları var. Amacımız adalete ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekmek.”

    AKŞAM GÖRÜŞME OLDU
    Akşam saatlerinde ise HDP’liler AYM Başkanı Aslan tarafından kabul edilince nöbet sona erdi.

    VEKİLE TERÖR FEZLEKESİ
    HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede şöyle denildi: "Demirel, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonları ‘işkence’, ‘yakma’, ‘zulüm’ ve ‘faşizm’ olarak nitelendirmiş, terör örgütü mensuplarının devletin güvenlik güçleriyle girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermeye çalışmıştır. Bu nedenle konuşmasının, terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu, bu şekilde şüphelinin terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmıştır.” Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirel hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

    Etiketler: HDP , AYM , gazetehaberleri
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