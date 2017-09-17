HDP’den ‘adalet ve vicdan’ mitingi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda "Adalet, Vicdan ve Demokrasi" mitingi düzenledi. Miting öncesi emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı ve alana girenler üst aramasından geçirildi.

Mitingde konuşma yapan Kemalbay, Diyarbakır'ın barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri olduğunu söyledi.

Diyarbakırla birlikte bugün İstanbul’da da demokrasi, adalet, özgürlük ve eşitlik için miting gerçekleştirildiğini ifade eden Kemalbay, "Buradan İstanbul mitingine selam gönderiyoruz. Vicdan ve adalet için Diyarbakır’da, İstanbul’da, Van’da ve İzmir'de nöbet tuttuk. Nöbetlerimiz tecrit altına alındı, polis barikatları ile engellendi. Bizler bu şartlarda mücadelemizi yürütüyoruz. Asla biat etmeyeceğiz, direnerek yeni yaşamı birlikte kuracağız." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinde yaşanılanlara da değinen Kemalbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin bir barışa ihtiyacı var. Bütün yaşadıklarımız, bu acıların, bu katliamların, kaosun, şiddetin, kutuplaştırmanın sebebi barış için birlikte yaşayamıyor oluşumuzdandır. Türkiye hakları hangi kimlikten ve inançtan olursa olsun demokratik, eşit özgürlükçü bir yaşamı hak ediyor. Birlikte bir yaşam kurmak istiyoruz. Ortak bir yaşam içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz."

Miting konuşmaların ardından sona erdi.