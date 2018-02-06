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    HDP’den ABD’ye suçlama

    ANKARA
    06.02.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Afrin operasyonuyla ilgili, “Herkes kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. ABD kendi elini güçlendirmek için Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirdi. Rusya kendi kendini güçlendirmek için Kürtlerle Türkleri savaştırıyor. Bu savaş bizim savaşımız değil” dedi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan Kemalbay hükümete de “Bugünlerde barışın yasaklandığı, savaşın alkışlandığı çok karanlık, çok trajikomik bir dönemden geçiyoruz. Barış demekten neden korkuyorsunuz” eleştirisini yöneltti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , abd , hdp , son dakika
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