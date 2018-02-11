HDP'de kongresinde Öcalan fotoğrafları

Ana sloganı "Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız" olan kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alındı. Güvenlik güçlerinin yanı sıra HDP'nin kendi görevlileri de salona girenleri ayrıca aradı. Kongrenin yapılacağı salona kurulan dev ekrandan HDP'nin tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Salonda, "Adalet", "Demokrasi", "Gazetecilere Özgürlük", "Gençlik Tektipleşmiyor", "İnançlara Özgürlük" gibi pankartlar yer alıyor.

BULDAN VE TEMELLİ OYLANACAK

Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.

Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Kongrede eşbaşkan adayı Pervin Buldan'ın konuşması süresince dev ekrana terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş'la birlikte fotoğrafları yansıtıldı. Multimedya gösterileri sırasında da Öcalan fotoğrafları gösterildi.

Demirtaş, Barzani ve PYD'den mesaj

Kongrede, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı da okundu. Mesajında, kongrenin hayırlı olmasını dileyen Demirtaş, partisinin artık Türkiye'nin ana siyasi çizgilerinden biri olarak kalıcı bir siyasi kuruma dönüştüğünü kaydetti. Kendisini yeniden Eş Genel Başkan olarak öneren herkese teşekkür eden Demirtaş, "Beni bir kez daha onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ancak daha önce izah ettiğim gerekçelerle görevimi yeni arkadaşlara devretmeyi siyasi ve ahlaki sorumluluğumun gereği olarak görüyorum. Sizlerin desteği ile seçilecek yeni Eş Genel Başkanlarımızı şimdiden kutluyor, başarı ve dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadesini kullandı. Kongrede, tutuklu eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve milletvekilleri ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ve terör örgütü PYD'den gelen mesaj da okundu.