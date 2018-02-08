HDP'de eş genel başkan adayları resmen açıklandı

Tutuklu HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinden geçen ay gönderdiği mektupla 11 Şubat'ta Ankara'daki kongrede eşbaşkanlığa yeniden aday olmayacağını belirtmiş ve bunun üzerine partide yeni isimler için arayış başlanmıştı.

HDP Eşbaşkanı Serpil Kemalbay, düzenlediği basın toplantısında yeni eşbaşkan adaylarının Temelli ve Buldan olduğunu resmen açıkladı.

Kongrede Kemalbay'ın da çekilmesi ve böylelikle biri kadın biri erkek iki eşbaşkanın da yenilenmesi öngörülüyor. Buldan ve Temelli'nin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.