HDP'de Buldan-Temelli dönemi

ÖCALAN SLOGANLARI

Kongre öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Salonun etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Kurultay salonu dışında zaman zaman partililer ve güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Salonda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları asıldı ve sloganlar atıldı. Kongreye çok sayıda yabancı konuk katılması dikkat çekti. Terör örgütü PYD’den gelen mesaj alkışlarla karşılandı. Eş genel başkan adaylığı için Divan’a iki önerge geldi. Bir önergede Buldan ve Temelli aday gösterilirken, Demirtaş’ın adaylığı için 10 imzalı sürpriz önerge verildi. Divan bu önergeyi işleme almadı. Kurultayda 823 oyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Eski üyelerden 47’si yerini korurken, 53 yeni isim PM’ye

girdi.