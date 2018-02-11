Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HDP'de Buldan-Temelli dönemi

    HDP'de Buldan-Temelli dönemi

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    11.02.2018 - 22:02 | Son Güncelleme:

    HDP 3. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Serpil Kemalbay, koltuklarını partiyi 2019’a hazırlayacak yeni eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’ye devretti.

    ÖCALAN SLOGANLARI

    Kongre öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Salonun etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Kurultay salonu dışında zaman zaman partililer ve güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Salonda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları asıldı ve sloganlar atıldı. Kongreye çok sayıda yabancı konuk katılması dikkat çekti. Terör örgütü PYD’den gelen mesaj alkışlarla karşılandı. Eş genel başkan adaylığı için Divan’a iki önerge geldi. Bir önergede Buldan ve Temelli aday gösterilirken, Demirtaş’ın adaylığı için 10 imzalı sürpriz önerge verildi. Divan bu önergeyi işleme almadı. Kurultayda 823 oyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Eski üyelerden 47’si yerini korurken, 53 yeni isim PM’ye
    girdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , buldan , hdp , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri