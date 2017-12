HDP'nin açıklaması özetle şöyle: "695 ve 696 no’lu KHK’ler ile yine işten ihraçlar, STÖ’lerin kapatılması, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulaması, iktidar yandaşı paramiliter güç olan suç örgütlerine cesaret/destek verilerek cezasızlığın sağlanması ve taşeron düzenlemesinin Meclis'ten kaçırılması hedeflenmiştir.

Bu faşizan ve tekçi uygulamaların amacı, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, parlamentoyu devre dışı bırakmak ve ülkeyi OHAL rejiminde KHK'lerle yönetmektir. Yurttaşlarımızın bekleyen yüzlerce sorunu ortada dururken, TBMM’nin bir an önce tatile sokulması için gösterilen gayretlerin nedeni son KHK’lerle çok net olarak ortaya çıkmıştır.

Meclis etkisiz bir organ olarak tamamen devre dışı bırakılarak ve tepkiler görünmez kılınarak yeni sistem inşasının şahikasına varılmakta, yurttaşların can güvenliği hiçe sayılarak sadece ve sadece iktidarın bekası hedeflenmektedir. Her yönden batağa saplanmış olan ve yolun sonunu gören iktidar, demokratik muhalefeti, halkın ve emekçilerin ekonomik gidişata itirazlarını, grevleri, direnişleri bu yolla engelleyebileceğini sanmaktadır. TBMM’de görüşülmeden asla hayata geçirilmemesi gereken ve toplumsal yaşamın her alanını yeni baskı çemberlerine hapsetmeyi hedefleyen bu uygulamalara karşı, HDP Meclis Grubu olarak TBMM’yi acil olarak olağanüstü toplantıya çağırıyoruz."