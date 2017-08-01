MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>HDP Milletvekili Behçet Yıldırım kaza geçirdi

    HDP Milletvekili Behçet Yıldırım kaza geçirdi

    Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 11:44Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 11:44

    Hatay'ın Hassa İlçesi’nde HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın da içinde olduğu otomobil kontrolden çıkınca refüje ve aynı yönde giden bir başka otomobile çarptı. Milletvekilinin yara almadan kurtulduğu kazada aracı kullanan danışmanı hafif yaralandı.

    Kaza sabah saatlerinde Hassa İlçesi’nin Ardınçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milletvekili Behçet Yıldırım’ın içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Ziya Fırat, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Koca yönetimindeki otomobili fark edince paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da diğer otomobile çarptı.

    Kazada Ziya Fırat hafif yaralanırken, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yara almadı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Fırat, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fırat’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Etiketler: HDP , Behçet Yıldırım , Trafik kazası
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri