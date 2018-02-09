HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'a gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, sabah erken saatlerde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, zanlÄ±lardan Hacer Ã–. DiyarbakÄ±r'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ã‡, Ã–zlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â
HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 17 kiÅŸi arasÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu belirtildi.
ÅžÃ¼phelilerin, HDP'nin geÃ§en hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi KadÄ±n KonferansÄ±'nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhinde bildiri okuduklarÄ± ve aÃ§Ä±klamalarda bulunduklarÄ± kaydedildi.Â Â Â Â Â Â Â Â
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