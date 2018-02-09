Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'a gözaltÄ± kararÄ±

    HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'a gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

    Â ANKARA/AA Â
    09.02.2018 - 12:18 | Son GÃ¼ncelleme:

    Â BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenler arasÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â  Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, sabah erken saatlerde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, zanlÄ±lardan Hacer Ã–. DiyarbakÄ±r'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ã‡, Ã–zlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

    HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 17 kiÅŸi arasÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu belirtildi.

    ÅžÃ¼phelilerin, HDP'nin geÃ§en hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi KadÄ±n KonferansÄ±'nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhinde bildiri okuduklarÄ± ve aÃ§Ä±klamalarda bulunduklarÄ± kaydedildi.Â Â Â Â Â Â  Â Â 

    Â 

    Â 

    SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

    Etiketler: hdp , zeytin dalÄ± harekatÄ± , kemalbay , son dakika
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri