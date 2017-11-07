HDMI kablo alırken nelere dikkat etmeli?

HDMI kablosu tartışmasına girmek, gerçekten kablolarla dolu bir odada ilerlemye çalışmak kadar zor olabiliyor. Hakkında bir çok farklı fikir bulunan, ses ve görüntü iletim sistemi HDMI aslında oldukça küresel standartlara sahip ve neredeyse tüm kablolar aynı görevi görüyor.

Özellikle 1080p ve üzeri çözünürlükler için her yerde ve her alan için tavsiye edilen HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) kablolar gerçekten yüksek çözünürlüklerde fark yaratıyor, ancak tam olarak düşündüğünüz gibi değil.

Peki bir HDMI kablo alırken nelere dikkat etmeliyiz, kalitesini nasıl ölçeriz, uzunluğunun, yalıtım malzemesinin ve altın kaplı uca sahip olmasının ne kadar önemi var? Gelin birlikte bu soruların hepsini cevaplayalım.

HDMI ve temel özellikleri

En başta basit olan konuları aradan çıkaralım, eğer standart bir HD oynatıcınız varsa ve HD veya Ultra HD televizyonunuzda kaliteli görüntü elde etmek istiyorsanız, modern ve hesaplı HDMI kablolar işinizi görecektir, yine de kablo tasarımı ile bilmeniz gereken ilgili bazı ipuçları bulunmuyor değil. Eğer aldığınız cihazlardan birinde zaten HDMI kablo bulunuyorsa, bu da ihtiyacınızı karşılayacaktır.

HDMI kablo alırken dikkat etmeniz gereken ilk özellik, birinci nesil eski HDMI kabloları olmaması gerekmesi. Kablo üreten şirketler en başta kablolarının üzerine v1.1 veya v1.2 gibi sürüm numarları yazabiliyordu. Bu kablolardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz, çünkü yavaş ve tutarsız olabiliyorlar.

Eğer yüksek kaliteli AV kaynakları bağlayacaksanız işler biraz karışıyor. İşte burada markaya dikkat etmenizde fayda var. Eğer PS4 Pro veya Xbox One X gibi 4K HDR bir cihazı, ya da UHD Blu-ray oynatıcınız ile 2160p 60Hz ve 4:4:4 sub-sampling renk video izlemek istiyorsanız mutlaka High Speed HDMI kablolardan birine ihtiyacınız var demektir.









High Speed HDMI kablolar (genellikle HDMI 2.0 adıyla da anılıyorlar) 18 Gbps'lik bir çıkışı destekleyecektir. Açıkçası donanımınız nasıl bir çıktı veriyorsa ona göre bir kablo satın alıyorsunuz. Bir kabloya yüzlerce lira harcamanıza gerek kalmadan, güvenilir ve tanıdık bir markanın hesaplı High Speed HDMI kablolarını satın alabilirsiniz. Böyle bir kablonun iki metresi için en az 50 TL ödemeye hazır olun ve şunu da unutmayın, kablonun uzunluğu arttıkça fiyatı da katlanarak artacaktır. Bu yüzden gerektiğinden fazla uzun bir kablo almaktansa, tanıdık bir markanın ve 2m veya daha kısa bir kablosunu almak daha mantıklı olacaktır.

18Gbps sadece yüksek çözünürlükler için değil, kaliteli, yeni nesil obje tabanlı ses çıkışı içinde olmazsa olmaz. Bu özelliğe sahip kablolar 1536kHz'de 2 ses kanalını destekleyebiliyor, bu da HDMI 1.4'ün 768kHz doğruluğundan iki kat daha iyi.

Kablonun uzunluğu da denklemin bir parçası. Eğer alacağınız kablo 5 metreden uzunsa 18Gbps olması imkansız. Yani eğer satıcınız 10 metrelik bir kablonun 18Gbps olduğunu iddia ediyorsa yalan söylüyor demektir. Bu kablolar en fazla 10.2Gbps olabilirler.

HDMI v2.1 nedir?

Bu yeni sürüm 8K görüntüleri 120Hz'de yayınlayabilmek için geliştirilmiş ultra hızlı ve geniş banda sahip en son HDMI teknolojisi. Şu an piyasada bu derece yüksek çözünürlükte ve hızda video oyanatabilen bir televizyon yok.

HDMI v2.1 ayrıca yüksek kaliteli Virtual Reality (VR, yapay gerçeklik) yayını yapmayı da mümkün kılıyor. Ancak bu derece yüksek seviyeli bir görüntü yayınını sağlayabilecek bir sistem kurabilmeniz için bir kasa dolusu altın değerinde serveti gözden çıkarmanız gerekebilir.

Bu teknolojiyi ilk olarak tam anlamıyla kullanacak olan sistemler oyun bilgisayarları olacaktır. Ancak bu bilgisayarlarında en az bir Intel Coffee Lake işlemciye ve birden fazla GTX 1080'e (ya da dengi AMD Ryzen ve Radeon donanıma) ihtiyaç duyacağını tahmin ediyoruz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 9 İLGİNÇ APPLE GERÇEĞİ