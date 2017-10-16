HD Ready ve Full HD arasında ne fark var?

Temel olarak HD Ready TV'ler 720p görüntüleri, 1280x720 piksel olarak görüntüleyebiliyor. Full HD TV'ler ise, 1920x1080 pikselde görüntülüyor. Aradaki temel fark bu. Yalnız HD Ready içinde de bir çatallaşma söz konusu.





HD Ready'ler yerel lokasyona göre farklılık gösteriyor. ABD ve Avrupa bunu farklı tanımlıyor. Mesela ABD'de HD Ready televizyonlarda 720p görüntü çıkışı ve dahili dijital alıcı mevcut. Avrupa'da ise, HD Ready 1080p şeklinde logolar da mevcut. Bu da bu televizyonların 1080p görüntü ürettiği anlamına geliyor.





HD Ready ve Full HD arasındaki görüntü farkı tıpkı aşağıdaki gibi. Bunun yanına bir de 4K koyacak olursak, HD Ready'nin ne kadar mazide kalan bir çözünürlük olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani evinizdeki televizyon halen HD Ready ise, onu değiştirmenin zamanı artık gelmiş de geçiyor gibi görünüyor.



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