Game of Thrones'un yapımcısına büyük şok

Son zamanlarda başı sık sık hackerlarla derde giren HBO geçtiğimiz hafta fidyeci hackerlar tarafından hack'lenmişti. 1 TB’a yakın veri çalan hackerlar HBO’dan verileri karşılığında 250 bin dolar fidye istemişti. Tüm bunların ardından hackerlar yakanmış ve tutuklanmıştı.

Aradan çok geçmeden HBO’nun bu sefer de sosyal medya hesabı ele geçirildi. Daha önce de Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin hesaplarını ele geçiren OurMine isimli internet korsanlarının şimdiki hedefi HBO oldu.

HBO'nun resmi Twitter hesabını ele geçiren hackerlar hasaptan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Merhaba OurMine burada. Sadece güvenliğinizi test ediyorduk. HBO ekibi lütfen güvenliğinizi artırmak için bize ulaşın" deniliyordu.