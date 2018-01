Game of Thrones hayranlarının beklediği haber geldi; ancak izleyiciler biraz üzülecek; zira bu yıl yeni bir Game of Thrones bölümü yok! Yayıncı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019. 8. sezon'da 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR