HBO hackerlara elindeki veriler için 250 bin dolar teklif etmiş

Geçtiğimiz günlerde HBO'yu hackleyen bir grup siber korsan, kanala air 1.5 TB'den fazla veriyi ele geçirmişti. İki gün önce HBO yönetimi ile iletişime geçen hackerlar, ele geçirilen veriye karşı 15 milyon dolar civarında fidye talebinde bulunmuş ve bu fidyenin ödenmemesi halinde ellerindeki verileri sızdırmakla tehdit etmişti.

Korsanlar ayrıca Game of Thrones'da rol alan Peter Dinklage, Lena Headey ve Emilia Clark gibi oyuncuların şahsi telefon numaraları ve e-posta adreslerini ele geçirdiklerini de savunmuştu.

Yaşananların ardından HBO'nun hacker grubuna elindeki veriler için 250 bin dolar teklif ettiği ortaya çıktı. 27 Temmuz tarihli yazışma, sızdırılmasıyla kanal yönetiminin hackerlar ile bir süredir pazarlık halinde olduğunu gösteriyor.