Haziranda fabrika siparişleri arttı

DESTATIS verilerine göre, Almanya’da haziran ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, mayıs ayına kıyasla yüzde 1 arttı. Piyasalarda yeni fabrika siparişlerinin aylık yüzde 0.6 artması bekleniyordu.

Almanya’da yurt içi siparişler haziranda, önceki aya göre yüzde 5.1 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 2 geriledi. Euro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler söz konusu dönemde yüzde 2.4 ve diğer ülkelerden yeni siparişler de yüzde 1.5 azaldı.

Almanya’da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde haziranda aylık bazda yüzde 3.7 artış görüldü. Sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde 0.8 azalış kaydedilirken, tüketim malı üreticilerinin siparişinde ise yüzde 2.3 artış görüldü.

İmalatta mevsimsellikten ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0.3 yükseldi.