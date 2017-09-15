Hazır mısınız? Başlıyoruz!





CUMARTESİ

YENİ: Bir Osman Sınav ve Hasan Kaçan projesi olan ‘Yalaza’da kahramanımız; Adapazarı Taraklı’da yaşayan, dördü kız beş çocuklu, adeta çağdaş Nasrettin Hoca olan İbrahim (Sinan Albayrak). Taraklı’ya özgü, kısaca ‘işletmek’ diye ifade edebileceğimiz yalaza kültürü etrafında gelişecek dizi, daha önce izlediğimiz Anadolu usulü romantik komedilerden epey farklı olacak gibi. Oyuncular arasında Didem Balçın, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu, Hasan Kaçan var. (TRT1)

- ‘Yeni Gelin’ ile ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ da yeni sezonlarıyla dönüyor. (Show, Star)

PAZAR

Soldaki ‘69’ rakamına bakınız lütfen.

PAZARTESİ

YENİ: ‘Kayıtdışı’nda uluslararası bir suç örgütünü ortadan kaldırmakla görevli bir istihbarat ajanını canlandıran Erkan Petekkaya’ya Songül Öden ve Dolunay Soysert eşlik ediyor. Erkan Petekkaya, ne olursa olsun, izleyicinin son kertede bağrına bastığı bir isim. Başrol ortakları belli; ayrıca kadroda Uğur Polat, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Serdar Orçin gibi isimlerin varlığı, yönetmenin de Cevdet Mercan olması şimdiden kalbi hızlı çarptırıyor. (Fox)

-‘Söz’ yeni sezona, kadrosuna Cihan Ünal ve Mehmet Özgür gibi iki usta ismi katarak başlıyor. (Star)

-‘Kırgın Çiçekler’in yeni sezonunda ise ‘Hayat Şarkısı’nda bayıldığımız Tayanç Ayaydın ve ‘Paramparça’nın dengesiz erkek çocuğunu oynayan Burak Tozkoparan olacak. (atv)

YENİ: ‘Shots Fired’da siyah bir polis, beyaz bir öğrenciyi vuruyor ve küçük bir Amerikan kasabasının tüm örtbas edilmiş sırlarıyla ırkçı duyguları ortalığa saçılıyor. (Foxcrime, 20.30)

SALI

-‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da transfer bol. Mesut Akusta’yı, Olgun Şimşek’i, Almanya’dan Birol Ünel’i ve ‘Kalandar Soğuğu’nda ustalığını kanıtlayan Haydar Şişman’ı kadrosuna katmış olarak dönüyor yeni sezona. Sabırsızlık dorukta. (atv)

YENİ: ‘Tutsak’ kendinden 30 yaş büyük bir adamla evlendirilip kendini bir anda hiç bilmediği bir dünyanın içinde yapayalnız bulan bir genç kızın öyküsü. Başrollerde Pamir Pekin, ‘Bana Sevmeyi Anlat’ ve ‘Kara Yazı’dan hatırlayacağınız Gülper Özdemir ve ‘Babamın Ailesi’yle ekrana kavurucu bir giriş yapan Caner Şahin var. Son olarak ‘Poyraz Karayel’de izlediğimiz Ayda Aksel, ‘Hayat Şarkısı’nın Süheyla Hanım’ı Seray Gözler ve ‘Paramparça’nın Solmaz’ı Güneş Emir de kadroda. (Kanal D)





‘Claws’

ÇARŞAMBA

- Sezonun erken davrananlarından ‘Seven Ne Yapmaz’, iki hafta önce başladı. Tipik bir yaz dizisi aslında. Defalarca aynı konuyu izlemekten bıkmayıp ille de romantik komedi olsun diyenlere. Yusuf Çim ve Seren Şirince oynuyor. (atv)

-‘No: 309’da bu sezon kadroya katılan Erdal Özyağcılar’ın ‘Yabancı Damat’tan 10 yıl sonra Sumru Yavrucuk’la yeniden tadına doyulmaz bir ekran çifti oluşturmasına tanık olacağız. Özyağcılar’ın canlandıracağı Yıldırım’ın Mito isimli şahane bir küçük dostu da var. (Fox)

YENİ: Florida’da bir güzellik salonunda çalışan beş kadının hayallerini gerçekleştirmek uğruna yeraltı dünyasının kirli işlerine karışmalarının anlatıldığı ‘Claws’, egzotik bir papağan gibi rengârenk bir dizi. (beIn Series Drama, 22.00)

YENİ: ‘Jerry Before Seinfeld’de komedyen Jerry Seinfeld’i kariyerinin en başında çıktığı kulüpte, yepyeni bir stand-up gösterisiyle izleyeceğiz. Çocukluk videoları, 1975’ten bu yana bütün esprilerini kaydettiği defterler ve daha önce hiç görmediğimiz başka sürprizler de varmış üstelik. (Netflix)

- Çarşamba demişken, ‘Bodrum Masalı’nın Uzay’ı Serhan Onat’ın ‘Meryem’ kadrosuna dahil olduğunu belirtelim. (Kanal D)





‘Ver Elini Aşk’

PERŞEMBE

- Şu satırlar yazılırken sadece ilk bölümü yayımlanmış olan ‘Ver Elini Aşk’ iyi bir başlangıç yaptı. Bekâr babayla bebeğinin hayatlarını çekip çeviren becerikli köylü kızının, yolu geleneklerden geçen ve elbette aşka varacak hikâyesinde, ‘Poyraz Karayel’in Sadrettin’i Ali İl, tatlı bir baba olmuş. Sevda Erginci ismini daha çoook duyacağız herhalde. ‘Hayat Şarkısı’ndaki Hatice Hala’yı oynayan Gamze Demirbilek’i arayı açmadan ekranda görmek de memnun etti. (Kanal D)

- Sezonun ‘başlamadan dillere pelesenk olan dizi’ ödülü ‘Bizim Hikâye’nin. Dizideki tüm karakterlerin sistemdeki bir problemi temsil ettiğini ve sorunların samimi bir şekilde, birbirine sevgiyle bağlı bir aile üzerinden anlatıldığını söyleyip “Özgün senaryo vardı da biz mi çekmedik?” diye sektöre çıkışan Hazal Kaya’nın özleyeni çok. Burak Deniz’le de gayet iyi bir ikili olmuşlar. ‘Shameless’ uyarlaması olmuş mu olmamış mı; onu da göreceğiz. (Fox)





‘Aşk ve Mavi’de Emrah ve Burcu Kıratlı oynuyor.

CUMA

YENİ: ‘Masum’ dizisiyle sektörde çıtayı yükselten BluTV’nin yeni projesi ‘7YÜZ’le nihayet tanışıyoruz. Her bölümde başka bir hikâyenin anlatıldığı, 45-60 dakikalık ve yedi filmlik bir dizi bu. Kendi içinde başlayıp biten bölümlerin her biri sarsıcı bir yüzleşmeyi temel alıyor. Tilbe Saran, Genco Erkal, Engin Hepileri, Melisa Sözen, Cem Davran, Damla Sönmez, Ekin Koç, Sinan Tuzcu, Pınar Göktaş, Gizem Erdem, Merve Dizdar gibi isimler kadroda. Yönetmenler de Tunç Şahin, Umut Aral, Ceylan Özgün Özçelik, Alphan Eşeli.

- ‘Cesur ve Güzel’in Tahsin Korludağ’ı Tamer Levent’i ve ‘Bodrum Masalı’nın Evren’i Murat Aygen’i kadrosuna katan ‘İstanbullu Gelin’; Özcan Deniz’in kırlaşmış, Aslı Enver’in koyulaşmış saçlarıyla geri dönüyor. Esma Sultan çok değişmemiştir herhalde. Her dizinin her bölümü için kullanılan ‘kartlar yeniden dağıtılıyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ klişesi var ya, galiba ilk kez gerçek olacak. (Star)

-‘Aşk ve Mavi’ de yeni sezonuyla dönüyor. (atv)