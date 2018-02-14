Hazır giyimde bayramları Sevgililer Günü takip ediyor

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Türkiye’de ortalama aylık 5-6 milyar TL değerinde yapılan hazır giyim alışverişlerinde, bayram öncesi ve bayram boyunca ortalama 2,5 milyar TL (yüzde 40) kadar ilave bir artış yaşandığını belirterek, bu artışın önemli bir bölümünün arife günlerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ramazan Bayramı'nın katkısının Kurban Bayramına göre daha yüksek olduğunu ifade eden Karasu, şunları söyledi:

"Dini bayramların ekonomiye katkısı gelenekselleşen bayramlık algısının gücü nedeniyle diğer özel günlere göre biraz daha fazla olmaktadır.

İkinci sırada ise Sevgililer Günü gelmektedir. Alışverişin yüksek olduğu diğer iki gün ise yılın son günü ve muhteşem cuma günü olmaktadır. Bu günlerde ortalama harcamalar günlük 2 katına kadar yükselebilmektedir.

Ayrıca özellikle internet üzerinden yapılan ortalama günlük harcamaların da bu özel üç günde iki katına kadar çıktığı görülmektedir.

Her ne kadar 'sevdiklerimizi hep hatırlamalı ve mutlu etmeliyiz' diye düşünsek de özel günler onlara özel olduklarını hissettirmek için önemli fırsatlar yaratıyor.

Anneler, babalar ve Sevgililer Günü bu özel günlerin başında geliyor.

Kadın hakimiyetinde olan hazır giyim alışverişinde bir diğer fark ise kadınlar daha ekonomik hediyeler alırken Sevgililer Günü'nde alışverişe çıkan erkekler pahada ağır ürünler tercih ediyor."



"KIRMIZI ÜRÜNLER DİĞER ZAMANLARA ORANLA DAHA ÇOK SATILIYOR"



Karasu, hazır giyim, mücevher ve teknolojik ürünlerin yarıştığı Sevgililer Günü’nde hazır giyimin kurtarıcı hediye kategorisinde ilk sırada yer aldığını anlatarak, "Kırmızı ürünlerin diğer zamanlara oranla çok satıldığı bu dönemde sevgililere özel üretilen benzer ya da aynı olan çiftli kombinler ön plana çıkıyor. Spor giyim ve denim de bu dönemde satış grafiği yükselen kategoriler içinde yer alıyor." diye konuştu.

Dört mevsim farklı nedenlerle uygulanan (mevsim geçişleri, stok eritmek, özel günler) kampanyaların her zaman ekonomiye hareket getirdiğini aktaran Karasu,dönemsel kampanyaların gündeme göre yüzde 10-30 arasında artış getirdiğini söyledi.

Karasu, Sevgililer Günü'nün bayramlardan sonra en yüksek artış yaşanan kampanya dönemlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Günlük harcama ortalamaların iki katına kadar çıkabilmektedir.

Bununla birlikte Sevgililer Günü de daha çok küçük parçalarda ve setlerde (gömlek+kravat vb.) yoğunlaşılmakta. Ayrıca Sevgililer Günü mevsim itibarıyla hazır giyim sektörünün kış sezonundaki en yüksek indirim dönemine gelmektedir.

Bu nedenle fiyatlar oldukça uygun olmaktadır. Firmalar uygun fiyatları ile daha çok adet satmaya yönelik kampanyalara ağırlık vermektedir." ifadelerini kullandı.



"ÖZEL GÜNLER BİR ANLAMDA KENDİ ÖZEL EKONOMİSİNİ YARATIYOR"



TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Sami Kariyo ise özel gün ve dönemlerin, tüketicinin alışveriş alışkanlıkları düşünüldüğünde hayata geçirilen kampanyalar ile birlikte tüketimin yoğun biçimde arttığı ve ciro açısından son derece yüksek rakamlara ulaşıldığı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kariyo, tüketici beklentisini yukarıda tutarken sektörün birçok oyuncusunun özel koleksiyonlar, mağaza içi aktiviteler ile kampanyalarını desteklediğini, tüketiciye çok çeşitli içerikler sunarak yoğun bir etkileşim sağladığını ve özel günlerin bir anlamda kendi özel ekonomisini yarattığını kaydetti.

Sevgililer Günü'nün sektöre sağladığı katkı açısından bakıldığında özellikle ziyaretçi sayılarındaki artış ve beraberinde getirdiği satış rakamları anlamında son derece özel bir dönem olduğuna dikkati çeken Kariyo şunları kaydetti:

"Tüketicinin satın alma davranışını ortaya çıkaran önemli etkenler arasında düzenlenen satış kampanyaları ve indirimler yer alıyor. Belirli bir ürünü satın almak isteyen tüketicinin önünde farklı özellikte, farklı fiyatta ve farklı tasarımda bir çok ürün çeşidi bulunuyor.

Bu geniş ürün çeşitliliği içerisinde satın alma süreci tüketicinin bireysel alışveriş alışkanlıklarına göre şekilleniyor. Bir kısım tüketici bir ürünü satın alırken ihtiyaçlarını ya da kalite beklentisini göz önünde bulundururken, bir grup tüketici ise kendisine sunulan indirim oranına ya da farklı satış kampanyalarına göre satın alma kararını veriyor.

Bu anlamda kampanya ve indirimler satışları olumlu açıdan etkiliyor."



"TÜKETİCİLER, DAHA ÇOK KİŞİYE ÖZEL HEDİYELERE YÖNELİYOR"



Kişiye özel gömlek ve çorap dikim sektöründe faaliyet gösteren Chintemani şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önder de Sevgililer Günü döneminde özel dikim ve çoraplara ilginin arttığını belirterek, siparişlerin yaklaşık bir ay önceden artmaya başladığını bildirdi.

İnsanların gün geçtikçe hazır ve sıradan hediyelerden uzaklaştığını dile getiren Önder, "Tüketiciler, daha çok kişiye özel hediyelere yönleniyor. Özellikle bayanlar bu konuda daha duyarlı. Eşleri için üzerinde isimleri yazılı olan gömlek ve çorap diktiriyorlar." dedi.

Önder, eşlerine veya erkek arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen kadınların eşinin gömleğini getirip ölçü verdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık sıradan hediyelerden, alışılagelmiş şeylerden bıkan kadınlar eşlerine veya erkek arkadaşlarına, onları özel hissettirecek hediyeler arıyor. Burada da devreye özel dikim kıyafet ve aksesuarlar giriyor.

Çünkü gömleğinde veya çorabının üzerinde kendi isminin, isim ve soy isminin baş harflerinin yazması kişiye hoş geliyor. Sektörün satışları özellikle Sevgililer Günü döneminde ciddi artış gösteriyor.

Sevgililer Günü kapsamında özel dikim gömlek satışları yüzde 40, çorap satışları ise yüzde 60 civarında artıyor. Şu anda ısmarlama gömlekte beyaz, mavi ve füme renkleri çok talep görüyor. Ayrıca satış sonrası çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özel ürünleri gören diğer kadınlar veya erkekler de istiyor."

Bu arada, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Sevgililer Günü'nün yoğun ve keyifli geçmesini beklediklerini belirterek, her işletme veya markanın bu güne özel bir hazırlık içine girdiği söyledi.

Demirer, Sevgililer Günü'nde talep artışının görüldüğünü ifade ederek, günün anlamına yakışır ilave hazırlıkların olabildiğini, bunun marka ve segmentine göre değişiklik gösterebildiğini kaydetti.