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Hürriyet >Ekonomi>Hazır giyimcilerden Hindistan çıkarması

Hazır giyimcilerden Hindistan çıkarması

AA
25.09.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 17:18

Ekonomi Bakanlığının desteği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği organizasyonuyla Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti, Mumbai'de gerçekleştirilen "Hindistan Perakende Forumu"na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti, söz konusu ülkede operasyonlarını geliştirmek isteyen perakendeci-ihracatçı firmaların, Hintli firmalarla ticari ilişkilerini geliştirmesi amacıyla Mumbai şehrinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Hindistan Perakende Forumu'na iştirak etti. 

İstanbul'da yerleşik 9 şirketin katılımıyla düzenlenen heyet kapsamında katılımcı firmalar, aralarında alışveriş merkezi yatırımcısı, perakende bayilik firması ve online perakende alışveriş şirketi olan Hindistan'da yerleşik birçok firmayla bayilik, ortak yatırım ve internet perakendeciliği başta olmak üzere, ticaret olanaklarını karşılıklı istişare ettikleri 125 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. 

Katılımcı firmalar, Hindistan Perakende Forumu kapsamındaki ülkenin perakende pazarına ilişkin sunumlardan edindikleri bilgiler ve Mumbai'de hazır giyim sektörünün yoğun olduğu önemli iş ve alışveriş merkezlerine yaptıkları ziyaretlerle söz konusu ülke pazarına giriş olanaklarını yerinde tespit etti. 

PANAMA VE KOSTA RİKA'YLA TİCARETTE YENİ SAYFA

Öte yandan açıklamada, bakanlığın koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Panama ve San Hose Büyükelçiliklerinin desteğiyle 24-29 Eylül tarihlerinde Panama ve Kosta Rika'ya yönelik ticaret heyeti ziyareti programı düzenlendiği bildirildi. 

Heyet organizasyonu kapsamında tarımsal sulama sistemleri, demir ve demir dışı metaller, çelik, gıda, deri ve deri ürünleri, otomotiv ve oto yedek parçaları, ev tekstili, hijyenik ürünler, tekstil ve tekstil ham maddeleri, halı, elektrik-elektronik, bilişim, gemi ve yat, beyaz eşya, makine ve kimyevi ürünler sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firma, kurum, kuruluşlardan 29 temsilcinin yer aldığı bir program hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Program çerçevesinde, heyetimizde yer alan iş dünyası temsilcileriyle Panamalı ve Kosta Rikalı iş adamlarının katılımıyla Panama ve Kosta Rika'da karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarının ele alınacağı 2 ayrı iş forumu programı ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Geçen yıl ülkemizin Panama'ya ihracatı 96 milyon dolar, Kosta Rika'ya ise yaklaşık 47 milyon dolar düzeyinde olup, heyet programı sayesinde Panama ve Kosta Rika'ya yönelik ikili ticaretimizin ivme kazanması beklenmektedir."

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı , Panama ve Kosta Rika , Hazır giyimciler
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