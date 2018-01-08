Hazinedar için sürpriz oy daveti

Yeni başkanı seçmek için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Bağımsız İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de var. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Murat Hazinedar’dan boşalan başkanlığa yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi. Seçim için davet edilen Hüseyin Avni Sipahi, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.



