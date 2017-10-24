Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Hazine 9,6 milyar lira borçlandı

Hazine 9,6 milyar lira borçlandı

AA
24.10.2017 - 15:46 | Son Güncelleme:

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesiyle toplam 9 milyar 611,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (567 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 5,55 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,11 ve bileşik faiz yüzde 12,48 oldu. 
Nominal teklifin 2 milyar 39 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 594 milyon lira, net satış 614,8 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 511 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 133,2 milyon liralık satış yapıldı.

 İkinci ihalede 7 yıl (2415 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. 
Dönemsel faizi yüzde 5,97 olan ihaleye 2 milyar 485 milyon liralık teklif gelirken, 781 milyon liralık nominal satış, 778,4 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. 

Kamudan gelen 300 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 450 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 225 milyon liralık bölümü karşılandı. 
Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. 

İhalede basit faiz yüzde 11,34, bileşik faiz yüzde 11,66 olarak belirlendi. 
Nominal teklifin 4 milyar 668,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 73,9 milyon lira, net satış 2 milyar 977,8 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 117 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 481,9 milyon liralık satış yapıldı. 
Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 611,1 milyon lira borçlandı. 

Etiketler: İhale
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri