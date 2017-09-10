Hazal Kaya’nın dizisi Bizim Hikaye ne zaman başlayacak? İşte oyuncular

Bizim Hikaye’nin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Ocak 2011 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan aile temalı Amerikan televizyon dizisi Shameless’ten uyarlanan Bizim Hikaye 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Fox’ta ekrana gelecek. Ancak öncesinde merak edilen pek çok konu var. Bizim Hikaye’nin oyuncuları kimler? Uzun süredir hiçbir dizi projesinde yer almayan Hazal Kaya nasıl bir karakteri canlandıracak? İşte detaylar
Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın başrollerde yer aldığı 'Bizim Hikaye'de ayrıca Nesrin Cevadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Pınar Töre, Berkay Akın, Evrim Doğan, İsmail Karagöz, Korhan Fırat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi gibi oyuncular da rol alıyor.
BİZİM HİKAYE KONUSU
Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;
Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.
Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.
Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.
Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.
Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.
Bizim Hikaye Perşembe 20.00'de FOX'ta başlıyor!
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