Hazal Filiz Küçükköse eşi Tuan Tunalı'dan boşanıyor mu? Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Kara Sevda dizisiyle yıldızı parlayan Hazal Filiz Küçükköse, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Deniz Yıldızı dizisinde rol arkadaşı Tuan Tunalı ile hayatını birleştiren Hazal Filiz Küçükköse’nin evliliğini sonlandıracağı iddia edildi. Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı’nın boşanacağı iddialarının ardından çiftin sosyal medyada da birbirlerini sildiği görüldü. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Küçükköse’nin eşinin soyadını hesaplarından silmediği ortaya çıktı. Peki Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Mersinli Türk oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988'de doğdu. Ankara’da lise öğrenimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansını tamamladı. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. İİk olarak Deniz Yıldızı dizisinin kadrosunda yer alan Hazal Filiz Küçükköse, büyük çıkışını Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisiyle yaptı. Genç oyuncu Deniz Yıldızı dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Tuan Tunalı ile 2014 yılında evlendi.