Hayvanların peşinde büyüleyici bir gezinti

Balta girmemiş ormanlardan okyanusların derinliklerine, ıssız çöllerden buzullara, dünyanın dört bir tarafında yaşayan, adı sanı duyulmamış hayvanlar, Brendan Kearney’in ‘İnanılmaz Hayvan Macerası’nda çocuklarla tanışmayı bekliyor.

Galapagos Adaları’ndaki dev kaplumbağalar, Pasifik’in hidrotermal bacalarındaki sevimli solucanlar, Himalaya Tepeleri’ndeki rengârenk sülünler, Japon Kaplıcaları’ndaki utangaç antiloplar, mağaraların derinliklerindeki buruşuk dudaklı yarasalar... Yeryüzünün farklı noktalarında yaşayan, az bilinen hayvanlardan sadece birkaçı. Nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanlar, rekortmen hayvanlar ve yaşam alanları hakkında ilginç bilgiler de içeren kitabın en eğlenceli kısmına gelelim. Her sayfada çocuklara verilen özel görev, onları harika bir maceraya davet ediyor: Hayvanları bulma oyunu. Sayfa sonlarında yer alan küçük görsel ve sorulardan hareketle, resimlerde gizlenen hayvanları arayan çocuklar, büyüleyici gezintilere çıkıyor. Çocukların oyunlarına ortak olmak, maceralarına katılmak isteyen yetişkinlereyse onların peşine takılmak kalıyor.



İNANILMAZ HAYVAN MACERASI

Brendan Kearney

Çeviren: Berrak İdiman

Hep Kitap, 2017

64 sayfa, 45 TL.

DÜŞÜNCE BİTERSE NE OLUR?

“Bir toplama işleminde yalnızca tek sonuç vardır. Herkes için, bütün dünyada aynı sonuç geçerlidir. Matematikte anlaşmazlık uzun sürmez: Er geç, doğru sonuç bulunur; bazıları haklı, bazıları haksız çıkar.” Peki ya insanların dünyası? Üzerinde herkesin anlaşacağı kesin doğruların olmadığı insanların dünyasında, “bir tarafa haklıları, bir tarafa haksızları ayıramazsınız.” Öyleyse ne olacak?

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin yeni kitabı ‘Anlaşmak ve Anlaşamamak’ bu soruyu, gündelik yaşamda sık karşılaştığımız durumlardan örnekler vererek cevaplıyor.

Anlaşmazlıkların, toplumsal yaşamın gelişimindeki rolünü şöyle açıklıyor yazar: “İnsanı nedenler aramaya iter, Araştırır, soruşturur, kendimize sorular sorarız. Böyle böyle, bir anlaşmazlıktan diğerine; yeni bakış açıları, fikirler, düşünceler, görüşler oluşur, şekillenir, yıkılır ve yeniden yükselir.” Anlaşmazlıklara rağmen barış içinde, bir arada yaşamın nasıl sağlanacağı konusu da aynı sorgulama süreci içinde cevap buluyor. Bu noktada kurallar giriyor devreye. İnsanları kurallar değil fikirler konusunda anlaşmaya zorlamanın sonuçlarına bakarak kuralların önemini açıklayabiliriz: “Bir ülkede siyasi partiler yasaklandığında, gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, farklı düşünen insanlar hapse atıldığında, din adamları insanlara farklı fikirlerini açıklamayı yasaklandığında... ifade özgürlüğü, diyalog ve düşünce biter.” Peki düşünce biterse ne olur? ‘Anlaşmak ve Anlaşamamak’, çocukları bu sorunun cevabını aramaya, zihinlerini uyutan, düşüncelerini felce uğratan durumları fark ederek kendilerini oluşturmaya davet ediyor.

Çıtır Çıtır Felsefe serisi kitaplarını, düşüncenin inşasında kullanılacak bir alet çantası olarak tanımlayan Brigitte Labbe, o çantaya yepyeni aletler ekliyor: Kendimize ait bakış açıları arama, hayır diyebilme ve kendi düşüncelerimizi oluşturabilme cesareti.

ANLAŞMAK VE ANLAŞAMAMAK

Brigitte Labbe- P.F. Dupont Beurier

Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Azade Aslan

Günışığı Kitaplığı, 2017

40 sayfa, 11 TL.