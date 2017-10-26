Hayvanların bienal partisi!

Opti ile Pesi her geceki uçuşlarını yapıyor, İstanbul semalarında. Şehrin üstünde bir uçtan diğerine süzülürlerken “Ne sıkıcı bir gece!” diye “söyleniyor” Pesi. Ta ki kulaklarına beklenmedik bir gürültü çalınana dek... Şehrin denize nazır binalarından birinden geliyor bu neşeli mırlamalar. İki çift meraklı göz, camdan baktıklarında ne görseler beğenirsiniz: İstanbul’un şu meşhur kedileri içeride birtakım eşyaların arasında cümbüşü koparmış, danslar, şarkılar, oyunlar eşliğinde adeta parti yapıyorlar! Ama durun, içeride neler olduğuna geçmeden önce ‘Opti’ ile ‘Pesi’nin meraklı mı meraklı İstanbullu iki martı olduğunu yazalım size. Bu tatlı ikili, 15’inci İstanbul Bienali kapsamında, küçük sanatseverler için özel olarak hazırlanan çocuk kitabının kahramanları. Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği ‘Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı’, bienalin bu seneki teması ‘İyi Bir Komşu’ üzerine bir öykü; hayvanların İstanbul’un dört bir köşesindeki altı farklı bienal mekânında çıktığı eğlenceli bir gezinti. İstanbul Bienali için çocuklara yönelik hazırlanan ilk hikâye kitabı bu. Bu gece gezintisi kapsamında çocuklara bienaldeki yedi eser tanıtılıyor, sondaki sözlük aracılığıyla ise çocuklar güncel sanata dair kavramlarla tanıştırılıyor. Bu arada, kedilerin bienal mekânlarından İstanbul Modern’deki işlerin arasında ‘kudurduğunu’ söylemeyi de unutmayalım! Boğaz’ın yunuslarından zürafalara bir dolu hayvanın, eserler arasında dans ederek ‘komşuluğu’ kutladığı hikâyenin devamı için kitabın sayfalarıyla baş başa kalmayı öneririz. ‘Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı’ tüm bienal mekânlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.









