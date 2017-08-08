‘Hayvanları kasten öldürene 6 yıl hapis’ önerisi

Tekin’in teklifine göre, Türk Ceza Yasası’nın 2. kitap, 3. kısım, 2. bölüm başlığı “Çevreye ve Hayvanlara Karşı Suçlar”, 181. maddesinin başlığı da, “Çevrenin Kasten Kirletilmesi ve Hayvanları Kasten Öldürmek ve Yaralamak” şeklinde değiştiriliyor. Teklifte, “Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten hayvanların vücuduna acı veren veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denildi.

MAL DEĞİL CAN

Teklifin gerekçesinde, TCK’da hayvanların “can” değil, “mal” olarak kabul edildiği belirtildi.

Sahipsiz hayvanların bedelsel bütünlüğüne karşı suç oluşturan eylemlerin Hayvanları Koruma Yasası’nda da “kabahat” olarak düzenlendiği belirtilen gerekçede, bunun karşılığının da idari para cezası olduğu anımsatıldı. Gerekçede, “Bu suçu kabahat olarak düzenleyen mezkur yasanın bu haliyle işlerlik ve caydırıcılıktan uzak olduğu çok açıktır” denildi.