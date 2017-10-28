Hayvanlara özgürlük

HAYVAN refahını amaçlayan Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Sözleşme önceki akşam Meclis’ten geçerek iç hukuk normuna dönüştü. Sözleşmeye göre, hayvanların hareket özgürlüğü, acı çekme ve yaralanmaya sebep olacak şekilde kısıtlanamayacak. Hiçbir hayvana acı çekmesine veya yaralanmasına sebep olacak şekilde gıda veya sıvı verilmeyecek, gıdasına veya suyuna bu tarz bir madde katılmayacak. Gereksiz yere acı çekmelerini önlemek için hayvanların sağlık koşulları ve sağlık durumları yeterli aralıklarla, modern yoğun hayvancılıkta ise günde en az bir defa baştan sona kontrol edilecek. Türkiye’nin, “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” ile içeriğini ulusal mevzuatına da aktardığı sözleşmeyle getirilen yenilikler şöyle:

- Hayvanlar, fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak barındırılır, gıda, su ve bakımları temin edilir.

-Bir hayvanın hareket özgürlüğü, gereksiz acı çekme ve yaralanmaya sebep olacak şekilde kısıtlanamaz.

-Hayvanın sürekli ya da düzenli olarak bağlı tutulduğu ya da kapatıldığı yerlerde fizyolojik ve etolojik ihtiyaçları için uygun ortam sağlanır.

- Aydınlatma, sıcaklık, nem, hava dolaşımı, havalandırma ve hayvanın barındırıldığı mekandaki gaz ya da gürültü yoğunluğu gibi diğer çevresel koşullar, türleri ve gelişim, adaptasyon ve evcilleştirilme seviyesi göz önünde bulundurularak hayvanın fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarına uygun sağlanacak.

- Gereksiz yere acı çekmelerini önlemek için hayvanların sağlık koşulları ve sağlık durumları yeterli aralıklarla, modern yoğun hayvancılıkta ise günde en az bir defa baştan sona kontrol edilecek.