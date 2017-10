'Hayvanlar doymuyor’

ET fiyatlarını düşürmek için çalışmalar sürüyor. Ancak hayvancılık sektörünün büyük bir çoğunluğu ithalatın çözüm olmayacağını ifade ederken, yapılması gerekenin hayvancılık maliyetlerini aşağı çekecek politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi. Yem ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ise konuya farklı bir yorum getirdi. Et fiyatlarının Türkiye’de yüksek olmasının temel sebebinin hayvanları yeteri kadar ve kaliteli doyuramamak olduğunu belirten yetkili, “Yurtdışından canlı hayvan getiriyoruz. Ancak gelen hayvanlar yeterli doygunluğa ulaşmadan kesime ayrılıyor” dedi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş da, hayvanların doyurulsa bile doyurma maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Avrupalının besilik hayvana uygun koşullarda ulaşabildiğini ancak Türkiye’de besilik hayvanların pahalı olduğunu söyleyen Karakuş, “Yeterince ana yok. Ana olmayınca dana da olmuyor. Çayır ve meralar besiciler tarafından kullanılmalı. Her türlü lop et, karkas ve canlı hayvan ithalatına karşıyız. Bu iş sadece ithal eti getirenler için kârlı oluyor” dedi. Karakuş, “Dünyada 160 dolar olan arpa, Türkiye’de 260 dolar. 170 dolar olan mısır Türkiye’de 240 dolar. Saman fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa çıktı. Türkiye’de hayvanlar kapalı alanlarda, Avrupa’da yaylalarda besleniyor. Çiftçi maliyetleri düşürülse etin fiyatı da düşecektir” dedi.

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Başkanı Mete Kömeağaç da şöyle konuştu: “Türkiye’nin yem bitkilerine yönelmesi gerekiyor. Türkiye’de yem bitkileri ile rekabet eden ürünler destekleniyor. Mısır yerine pamuk ekiliyor. Eğer çiftçilerin tohum girdileri düşürülürse, et fiyatlarının düşmesinin de yolu açılacaktır. Bu konuda yerli tohumların desteklenmesi gerekiyor.”