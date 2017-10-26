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    Hayvan ve taşıt kılığındaki rakamlar

    PÜREN MUTLUTÜRK MERAL
    26.10.2017 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Çocukların rakamlarla arasını ‘ısıtacak’ eğlenceli ve yaratıcı iki kitap: Murat Celep’in yazıp resimlediği ‘Rakamlar ve...’ dizisinin ilk iki kitabı, okul çağındaki çocukların rakamlarla arasını düzeltmeye aday!

    Teknoloji her geçen gün daha da gelişiyor. Hayatımızın her noktasında farklı tüketim baskılarına maruz kalsak da en azından yetişkinler olarak bu baskıların farkında olup, çemberin içinde ya da dışında kalmak yönünde tercihlerde bulunabiliyoruz. Fakat aynı şey maalesef çocuklar açısından mümkün olamıyor. Son 20 yılda doğanlar, doğdukları andan itibaren teknolojinin içindeler. Çocukları giderek yoğunlaşan teknolojik süreçlere maruz bırakan bu yeni yaşam tarzı, bazı ebeveynler için endişe verici olmaya başladı. Zira araştırmalar gereğinden fazla teknolojinin çocukların gelişimine olumsuz etki yapabileceğini gösteriyor. Bu süreçte çocukları kitaplara yönlendirmek, kitaplardaki hikâyeler ve karakterler vasıtasıyla hem hayal güçlerini geliştirmeye hem de empati duygusu yaratmaya çalışmak daha önemli hale geliyor. Bu istek nedeniyle olacak ki, son yıllarda yayımlanan çocuk kitapları sayısında ciddi bir artış var.
    Bu anlamda hayli farklı ve eğlenceli iki kitapla karşılaştım. Murat Celep’in hazırladığı ve İletişim Yayınları’nın yayımladığı ‘Rakamlar ve Hayvanlar’ ile ‘Rakamlar ve Büyük Taşıtlar’... Bu iki kitap, Celep’in farklı konseptler üstünden çocukları rakamlarla tanıştırmak amacıyla hazırladığı ‘Rakamlar ve...’ dizisinin ilk iki kitabı. Bu kitaplarda alışkın olduğumuz tarzda bir hikâye yok ama grafik tasarım üstünden son derece başarılı biçimde ilerleyen bir ‘rakamlarla tanıştırma’ hikâyesi var. Grafik tasarımcı Murat Celep çocukların, genel olarak aralarının ‘pek iyi’ olmadığı sayılar ile barışmalarını sağlayabilecek yaratıcı bir yöntem geliştirmiş.
    ‘Rakamlar ve Hayvanlar’da iç içe girmiş rakamlardan çocukların çok rahat tanıyabileceği şekilde hayvan figürleri oluşturulmuş. Her figürde de öncelikle çocukların rakamlardan oluşan hayvanı tanıyıp tanımadıklarını ölçebilmek için, hayvanın ismini yazabilmelerini sağlayacak boşluk doldurmalı bir cümle ile çocukları düşünmeye yöneltecek çeşitli sorular yer alıyor. Aynı zamanda figürlerin resimlerinin yanında yer alan toplam kutucuğuna da figürdeki rakamların toplamını yazmaları isteniyor. Böylece rakamları toplamak epey eğlenceli hale geliyor. Çünkü kitap salt bir rakamlar yığınından oluşmuyor ve çocukların rakamlara olan sempatilerini oyun üzerinden artırmayı hedefliyor. Çocuklara yöneltilen genel sorular da hem çocuğun merakını artırmaya hem de bu merakı ile -örneğin ağzında kaç diş olduğu gibi- hayata ve kendisine dair birçok soruya cevap bulma fırsatını yaratıyor. Kitabın sonunda, hem tahmin edilen figürlerin ve rakamlar toplamının doğru olup olmadığını kontrol etme hem de buldukları bütün sayıları toplayıp genel bir toplam elde etme olanağı bulunuyor.
    ‘Rakamlar ve Büyük Taşıtlar’ da benzer mantıkla oluşturulmuş, sadece konsept olarak bazı farklılıkları var. Burada da rakamların birleşiminden büyük taşıtlar oluşturulmuş ve sadece taşıt adı için oluşturulan boşluklara, taşıtın adının yazılması bekleniyor.
    Okul çağındaki çocuklar için eğlenceli ve öğretici bu iki kitaptaki yaratıcılığın benzerlerini müfredat kitaplarında da görebilsek keşke... 

    RAKAMLAR VE BÜYÜK TAŞITLAR, Hayvan ve taşıt kılığındaki rakamlar Hayvan ve taşıt kılığındaki rakamlar
    RAKAMLAR VE HAYVANLAR 
    Murat Celep
    Resimleyen: Murat Celep
    İletişim Yayınları, 2017
    32 sayfa, 12.50 TL (her bir kitap)

    Etiketler: Kitapsanat
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