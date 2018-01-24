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    Hayvan ticaretine afişli önlem

    Zeynep BİLGEHAN
    24.01.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu ortaklığında bavul ticaretiyle petshop hayvanlarının yurda girişini önlemek ve caydırıcılık için tüm gümrük kapılarına uyarı afişleri asıldı.

    İngilizce, Türkçe ve Rusça yazılan afişlerde, “Türkiye’ye izinsiz olarak getireceğiniz her hayvan için kaçakçılık suçundan hapis cezası ile yargılanacağınızı biliyor musunuz? Eğer yanınızda bu hayvanları getirdiyseniz, farkına varılmadan hemen durumu polise bildirip işbirliği yaptığınız kişileri açıklayınız. Bu hayvanlarla yakalandıktan sonra alacağınız ceza çok daha büyük olacaktır” ifadeleri yer aldı.

    Hayvan ticaretine afişli önlem

    Haytap Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’ye giren kaçak hayvanlar konusunda dikkat çekebilmek amacıyla görseller hazırlattık. Hayvanlar, ne yazık ki mal olarak görüldüğünden, elektronik eşya veya araba getiren kişi hangi maddeden yargılanıyorsa evcil hayvanları getirenler de aynı mevzuat sisteminde yargılanıyor. Amacımız bu konuda farkındalık yaratmak.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , afiş , önlem , son dakika
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