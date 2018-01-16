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Hayvan sahibi olmanın çocuğunuza öğreteceği 5 şey

Hayvan sahibi olmak değil de bir hayvanla birlikte yaşamak desek daha doğru olur. Çünkü hayvanlar onlara sahip olduğumuz, kendimizi onlardan daha üstün gördüğümüz canlılar değildir. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeli ve küçük yaşlarda onlarla tanıştırmalıyız. Çünkü hayvan sevgisi çocuklarımıza çok ciddi şeyler öğretir.

Doğan BURDA
16.01.2018 - 16:33 | Son Güncelleme :

Saf sevgi

Hayvan sevgisi dünyadaki en saf sevgilerden biridir. Çünkü birbirinize bir zorunluluğunuz yoktur ama yine de karşı karşıya geldiğinizde derin bir bağ hissedersiniz. Çok küçük yaşlarda bu sevgiyi hisseden çocuklar daha güvenli ve anlayışlı bireyler olarak büyürler.

Hayvan sahibi olmanın çocuğunuza öğreteceği 5 şey

Sorumluluk

Bir hayvanın sorumluluğunu almak çocuğunuza çok iyi gelir. Çok küçük yaşlarda başka bir canlıyı beslemek, ihtiyaçlarını gidermek ve onun hayatından sorumlu olmak fikri aklına yerleşir ve bu tüm hayatına yayılır. Küçük yaşta bu sorumluluğu alan birey ileride arkadaşlığın, sevgilinin ve hatta çocuğunun sorumluluğunu taşımak konusunda daha tecrübeli olur.

Hayvan sahibi olmanın çocuğunuza öğreteceği 5 şey

İletişim

Çocukların en büyük yeteneği herkesle bir şekilde iletişim  kurabilmeleridir. Bu yetenekleri büyüdükçe toplumsal normlar nedeniyle törpülenir. Aynı şekilde hayvanların da iletişim dili sevgidir. Dolayısıyla çocuğunuz ve hayvanınız daha ilk görüşmede konuşmaya bir şekilde anlaşmaya başlar. Ortak bir dilleri olmadan iletişim kurmak çocuğunuzun empati yeteneğini arttırır. Bu nedenle de çocuğunuz ilerleyen yaşlarda çok daha anlayışlı bir birey haline gelir.

Hayvan sahibi olmanın çocuğunuza öğreteceği 5 şey

Hayatın döngüsünü kabul etmek

Bu hayvanla büyüyen bir çocuğun aldığı en acı derslerden biridir. Ancak çoğu hayvan dostumuzun ömrü bizden kısa olduğundan çocuğunuz ister istemez hayvan dostunun doğumuna büyümesine ve ölümüne şahitlik eder. Bu oldukça acı bir süreçtir. Ancak bu sırada çocuğunuz hayatın döngüsü anlamında büyük bir ders alır. Tüm canlılar; doğar, yaşar ve ölürler.

Eğlence

Hayat ciddi bir şeymiş gibi görünse de aslında son derece eğlenceli bir şeydir. Hayvanlar o anda kalmak ve sadece o anın eğlencesini çıkarmak konusunda uzmandırlar. Bu nedenle hayvanla büyüyen çocuklar o anın keyfini çıkarmayı onlardan öğrenirler ve tüm çocuklukları büyük bir neşe içerisinde geçer. Mutlu çocuklar ise geleceğin mutlu bireyleri demektir.

Hayvan sahibi olmanın çocuğunuza öğreteceği 5 şey

Etiketler: HAYVANSEVGISI , empati , Çocukluk
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