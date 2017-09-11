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    Hayvan dostunuzu adım adım takip eden cihaz: Alcatel Move Track

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 14:04

    Alcatel'in hayvan besleyenlere özel olarak geliştirdiği Alcatel Move Track isimli cihaz, hayvan sahiplerini büyük bir dertten kurtarıyor ve GPS teknolojisini kullanan cihaz sayesinde hayvanlarınızın o an nerede olduğunu görebiliyorsunuz.

    Telefonlarda görmeye alışık olduğumuz 'telefonumu bul' türü uygulamalar hayat kurtarıyor; ancak peki hayvanlarımızın nerede olduğunu nasıl görebileceğiz? İşte bu anlamda Alcatel, geliştirdiği Move Track isimli cihaz ile bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 

    Alcatel’in yeni GPS takip cihazı Move Track sayesinde evcil hayvan sahipleri dostlarının 7 gün 24 saat nerede olduklarını bilecekler. Alcatel Move Track GPS takip cihazı, renkli ve darbelere dayanıklı silikon kılıfı sayesinde evcil hayvanların tasmalarına kolaylıkla takılabiliyor. 

    Hayvan dostunuzu adım adım takip eden cihaz: Alcatel Move Track
    Suya ve toza karşı IP 67 standardında dayanıklı olan Alcatel Move Track, özel bir mobil uygulamayla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma imkânı tanıyor. Evcil hayvanlar bu çitin dışına çıktığında kullanıcılar anlık bildirim alarak durumdan haberdar oluyor. 

    Fiyat etiketine gelince... Alcatel Move Track'in fiyatı 349 TL. Eğer evcil hayvanınız varsa bu cihazı göz ardı etmemenizde fayda var. 
    Hayvan dostunuzu adım adım takip eden cihaz: Alcatel Move Track

    Alcatel Move Track Teknik Özellikler 

    • App Store ve Play Store’dan MoveTrack uygulamasını indirebilirsiniz
    • Hafif ve kompakt tasarım
    • Darbeye dayanıklı
    • IP 67 seviyesinde suya ve toza dayanıklı
    • Şarj için mini USB kablosu
    • Sistem: 4 MB Ram, 16 MB Rom
    • Ağırlık: 33 gr
    • Boyut: 42x42x16.3 mm
    • Pil: 470 mAh
    • Çalışma zamanı: 3 Gün
    • Bekleme süresi: 4 gün
    • Şarj Süresi: 2 saat
    • Bağlantı: Nano SIM kart
    • Ağ: GSM 2G 900/1800MHz
    Etiketler: alcatel , alcatel move track , hayvan
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