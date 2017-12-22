Hayta İsmail'i kızdıran soru



Canlı yayında Ahmet Arıman ile Nihat Doğan arasında gergin anlar yaşandı.

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve kendisinden 39 yaş küçük eşi Kader Kaynak Söylemezsem Olmaz canlı yayınına katıldı. Aradaki yaş farkı nedeniyle gündem olan bu evliliğin nasıl gerçekleştirildiği konuşulurken Nihat Doğan Ahmet Arıman'a zor bir soru yöneltti.

KIZINIZA İZİN VERİR MİYDİZNİZ?

Ahmet Arıman'ın iki kızından sözü açan Nihat Doğan ' 35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?' sorusunu sordu.

Soru karşısında oldukça gerilen Arıman 'İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim.' dedi.

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