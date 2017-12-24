Hayta İsmail'den tepki çeken açıklamalar: 30’larında olsaydı yine almazdım

Arıman'ın Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajındaki sözleri tepki çekti:

'GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLURDU'

*Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.

*Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim.

'YATAK ODASINDA ÇARELER TÜKENMEZ'

Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse. Bendeki potansiyeli gördü ki “Evet” dedi. Nefesine güvenmeyen, borazancı başı olmaz. Ben de kendime cinsel açıdan güveniyorum.