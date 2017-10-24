Hayta İsmail Ahmet Arıman kimdir? İşte 23 yaşındaki sevgilisi

Hababam Sınıfı serilerindeki Hayta İsmail serileriyle tanınan Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.
Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü.
O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.
Filmografi
Hababam Sınıfı - 1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975
Bizim Aile - 1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976
Hababam Sınıfı Tatilde - 1977
Gülen Gözler - 1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
Neşeli Günler - 1978
Sultan - 1978
Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
23 YAŞINDAKİ SEVGİLİ İLE EVLENDİ Mİ?
Uzun bir süredir bir film projesinde yer almayan Ahmet Arıman, hakkında iddia ile gündeme gelmişti. Tarık Aydın, 23 yaşındaki eşinin Ahmet Arıman’a kaçtığını söylemiş, Ahmet Arıman ise hakkındaki iddialara karşılık:
"Ben hanımefendiyle tanıştığımda eşiyle kavgalıydı, boşanma davası açmıştı. Tanışmamızdan 5-6 ay sonra boşanma sonuçlandı. Kaç kez hakkımda "büyü yaptı, karımı kendine bağladı" diye şikayetçi oldu ancak alınacak bir sonuç yok. Boşandılar. Ben ayırsam, aralarını bozsam ,tamam haklı deyip susacağım. Zaten hanımefendi ile 29 Ekim’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 16,30’da nikahımız var. " açıklamasında bulunmuştu. Ancak çiftin nikahlarını iptal ettiği öğrenildi.
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