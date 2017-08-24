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    Hayrete düşüren olay!... Apartmanın kapısını çaldı

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 17:31Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 17:31

    Kayseri’de bir apartmanın kapısı motosikletli kişi tarafından çalındı. Şüphelinin kapıyı çalma anı güvenlik kamerası ile görüntülendi.

    Olay, Merkez Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesi 3540'ncı sokakta bulunan Başel apartmanında saat 05.55‘te meydana geldi. Motosikletli  ve başında kapüşon olan bir kişi önce sepetli motosikletini binanın önünde durdurdu. Daha sonra binanın önünde bulunan çöp bidonunu kontrol eden şüpheli, ardından bina girişine yönelerek bir süre sonra söktüğü kapıyı motosikletine yükleyip, hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

    Hayrete düşüren olay... Apartmanın kapısını çaldı

    Sabah kalktıklarında binanın kapısının yerinde olmadığını gören bina sakinleri ise önce kapının tamire götürüldüğünü sandı, ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Bina yöneticisi Cafer Başel, “Sabah kapının olmadığını fark ettik. Önce kapının bir şey olup tamire götürüldüğü sandık, ancak daha sonra herkes birbirine sorunca gerçeği anladık. Hukuk bürosunun güvenlik kamerasını inceledik ve olayın bir hırsızlık olayı olduğunu tespit ettik. Bina girişinde kamera olmadığı için kapıyı söktüğü anın görüntüleri yok. En kısa zamanda oraya da bir güvenlik kamerası taktıracağız. Durumu polise bildirdik ve poliste çalışma başlattı. İnşallah kapı hırsızı yakalanır. Biz de artık binaya  yeni kapı takacağız” dedi.

    Etiketler: kayseri , hırsız , apartman kapısı
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