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    Hayırsever gurbetçi Mardin’e yurt yaptırdı

    İHA
    27.12.2017 - 16:37 | Son Güncelleme:

    Yıllar önce işçi olarak gittiği Almanya’ya yerleşen Mardinli hayırsever Servet İncioğlu, Artuklu Üniversitesi bünyesinde hizmet vermek üzere 200 kişilik kız öğrenci yurdu yaptırdı.

    2016’da temeli atılan ve 3 milyon TL’ye mal olan yurt, İslami İlimler Fakültesine bağlı hizmet vermeye başladı. 4 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Servet İncioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda, 24 saat sıcak su, ücretsiz internet gibi hizmetler sunulurken, odaların tamamında buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ağırakça, İncioğlu’nun üniversite bünyesinde eğitim gören kız öğrencileri sahiplenerek onlara barınma olanağı sağlamak amacıyla bu anlamlı bağışı yaptığını söyledi. Ağırakça, “Evlatlarımızın faydalı bireyler olarak yetişmelerini temin etmek ve insanlığa hizmet edebilecek konuma getirme yolundaki duyarlılıktan hareketle, kız öğrencilerimizin ve velilerinin mutlak faydasına olan bu bağıştan ötürü değerli hemşerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

    Hayırsever gurbetçi Mardin’e yurt yaptırdı

    Hayırsever gurbetçi Mardin’e yurt yaptırdı

    ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM
    Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışmalarını sürdürebilmeleri için her katta etüt salonu bulunduğunu ve yurt çevre düzenlenmesinin yapıldığını anlatan Ağırakça, şöyle konuştu: “Yıllarca ülkesinden ve Mardin’den uzak yabancı bir ülkede gece gündüz çalışarak alın teriyle kazandığının bir kısmını doğduğu şehre olan vefa duygusunun bir ifadesi olarak öylesine hayırlı bir iş için bağışta bulunan hayırsever hemşerimizin diğer bütün hemşerilerimize ve hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum.”

     

    Etiketler: ALMANYA
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