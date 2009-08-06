HayÄ±rmÄ±ÅŸ HayÄ±r!

FenerbahÃ§e'nin lehine verdiÄŸi penaltÄ±da %100 haklÄ±ydÄ±. EÄŸer o penaltÄ±yÄ± vermeseydi, belki de gerÃ§ekten hakemlik kariyerine son noktayÄ± koyardÄ±.

Niye mi?Â

GÃ¶rmemiÅŸ olma ihtimali zaten yoktur.Â Â

Bir hakem kritik bir pozisyonu sadece BeÅŸiktaÅŸ lehine gÃ¶remediyse(!), gÃ¶rememiÅŸtir. Fatih Kaya yazÄ±yor

Masum bir hatadÄ±r.

AÃ§Ä±sÄ± iyi deÄŸildir. Veya Ã¶nÃ¼nde futbolcu olduÄŸundan pozisyonu kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±r.Â



SelÃ§uk Dereli...

26 Nisan 2007 tarihinde 1-1 biten olaylÄ± TÃ¼rkiye KupasÄ± YarÄ± Finalinden sonra sadece tek bir FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netti.

Hangi maÃ§ biliyor musunuz?

11 Ocak 2009 Fortis TÃ¼rkiye KupasÄ± Tokatspor deplasmanÄ±...

FenerbahÃ§e'nin 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§...

Åžaka gibi...

TÃ¼rkiye'nin 1 numaralÄ± hakemi FenerbahÃ§e'nin maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netemiyor.

Levent ErdoÄŸan'Ä±n maÃ§ sonrasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra "vay efendim niye tepki gÃ¶steriliyor" yazÄ± dizisi yapanlar, BeÅŸiktaÅŸ'a yol gÃ¶stereceÄŸinize bunun cevabÄ±nÄ± verseniz. Daha ÅŸÄ±k olmaz mÄ±?



DÃ¶nelim...

Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, verdiÄŸi kritik kararlar ile BeÅŸiktaÅŸ'a Åžampiyonluk yolunda bÃ¼yÃ¼k darbeler vurdu.

Ancak, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netmeye devam etti.

Kimse de 'gÄ±k' demedi.

SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±ndan Ã¶nce "HayÄ±rdÄ±r" dedim.

Triyo bile deÄŸiÅŸmeden atama yapÄ±ldÄ± diye...

Bir sÃ¼rÃ¼ tepki aldÄ±m.

SÃ¼per Kupa'yÄ± kazandÄ± diye hangi FenerbahÃ§e'li sabahlara kadar eÄŸlendi.

Veya bu kadar Ã¶nemli bir maÃ§tÄ± da niye tribÃ¼nler boÅŸ kaldÄ±.

Bence hiÃ§ gerek yoktu...

Zira daha da stresli bir durum oluÅŸtu ÅŸimdi...

Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±nda vermediÄŸi penaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 3'e Ã§Ä±kartÄ±rken...

KÄ±sacasÄ± hat-trick yaparken... UmarÄ±m herkesin vicdanÄ± Ã§ok rahattÄ±r...



TarafsÄ±z olmak...



Tatil iÃ§in Kemer'deydim, ÅŸezlongda elime aldÄ±m gazeteyi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum.

YÄ±lmaz Ã–zdil'in yazdÄ±ÄŸÄ± her kelimeye hayran biri olarak Fanatik gazetesinde onun kÃ¶ÅŸesini gÃ¶rÃ¼nce odaklandÄ±m.

"HatÄ±rlatmasak goygoycular â€˜finkâ€™ atacak!" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ana yazÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸerlendirme yapmÄ±ÅŸ.

Konu ÅŸu; Fink ile alakalÄ± geÃ§miÅŸteki transfer dedikodularÄ±...

Sonunu da ÅŸu ÅŸekilde baÄŸlamÄ±ÅŸ...

"BeÅŸiktaÅŸlÄ± deÄŸilim ama GalatasaraylÄ±, Fenerli medyanÄ±n bu halini gÃ¶rÃ¼nce, siyah-beyaz formayla gezmek geliyor iÃ§imden."

Bilmiyorum baÅŸka sÃ¶ze gerek var mÄ±?