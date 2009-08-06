HayÄ±rmÄ±ÅŸ HayÄ±r!

FenerbahÃ§e'nin lehine verdiÄŸi penaltÄ±da %100 haklÄ±ydÄ±. EÄŸer o penaltÄ±yÄ± vermeseydi, belki de gerÃ§ekten hakemlik kariyerine son noktayÄ± koyardÄ±. Fatih Kaya yazÄ±yor
Niye mi?Â
GÃ¶rmemiÅŸ olma ihtimali zaten yoktur.Â Â
Bir hakem kritik bir pozisyonu sadece BeÅŸiktaÅŸ lehine gÃ¶remediyse(!), gÃ¶rememiÅŸtir.
Masum bir hatadÄ±r.
AÃ§Ä±sÄ± iyi deÄŸildir. Veya Ã¶nÃ¼nde futbolcu olduÄŸundan pozisyonu kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±r.Â
SelÃ§uk Dereli...
26 Nisan 2007 tarihinde 1-1 biten olaylÄ± TÃ¼rkiye KupasÄ± YarÄ± Finalinden sonra sadece tek bir FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netti.
Hangi maÃ§ biliyor musunuz?
11 Ocak 2009 Fortis TÃ¼rkiye KupasÄ± Tokatspor deplasmanÄ±...
FenerbahÃ§e'nin 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§...
Åžaka gibi...
TÃ¼rkiye'nin 1 numaralÄ± hakemi FenerbahÃ§e'nin maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netemiyor.
Levent ErdoÄŸan'Ä±n maÃ§ sonrasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra "vay efendim niye tepki gÃ¶steriliyor" yazÄ± dizisi yapanlar, BeÅŸiktaÅŸ'a yol gÃ¶stereceÄŸinize bunun cevabÄ±nÄ± verseniz. Daha ÅŸÄ±k olmaz mÄ±?
DÃ¶nelim...
Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, verdiÄŸi kritik kararlar ile BeÅŸiktaÅŸ'a Åžampiyonluk yolunda bÃ¼yÃ¼k darbeler vurdu.
Ancak, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netmeye devam etti.
Kimse de 'gÄ±k' demedi.
SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±ndan Ã¶nce "HayÄ±rdÄ±r" dedim.
Triyo bile deÄŸiÅŸmeden atama yapÄ±ldÄ± diye...
Bir sÃ¼rÃ¼ tepki aldÄ±m.
SÃ¼per Kupa'yÄ± kazandÄ± diye hangi FenerbahÃ§e'li sabahlara kadar eÄŸlendi.
Veya bu kadar Ã¶nemli bir maÃ§tÄ± da niye tribÃ¼nler boÅŸ kaldÄ±.
Bence hiÃ§ gerek yoktu...
Zira daha da stresli bir durum oluÅŸtu ÅŸimdi...
Yunus YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±nda vermediÄŸi penaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 3'e Ã§Ä±kartÄ±rken...
KÄ±sacasÄ± hat-trick yaparken... UmarÄ±m herkesin vicdanÄ± Ã§ok rahattÄ±r...
TarafsÄ±z olmak...
Tatil iÃ§in Kemer'deydim, ÅŸezlongda elime aldÄ±m gazeteyi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum.
YÄ±lmaz Ã–zdil'in yazdÄ±ÄŸÄ± her kelimeye hayran biri olarak Fanatik gazetesinde onun kÃ¶ÅŸesini gÃ¶rÃ¼nce odaklandÄ±m.
"HatÄ±rlatmasak goygoycular â€˜finkâ€™ atacak!" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ana yazÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸerlendirme yapmÄ±ÅŸ.
Konu ÅŸu; Fink ile alakalÄ± geÃ§miÅŸteki transfer dedikodularÄ±...
Sonunu da ÅŸu ÅŸekilde baÄŸlamÄ±ÅŸ...
"BeÅŸiktaÅŸlÄ± deÄŸilim ama GalatasaraylÄ±, Fenerli medyanÄ±n bu halini gÃ¶rÃ¼nce, siyah-beyaz formayla gezmek geliyor iÃ§imden."
Bilmiyorum baÅŸka sÃ¶ze gerek var mÄ±?
Fatih Kaya yazÄ±yor