"Hayırdır bir anda bu tepkisellik, bu hız nereden çıktı"

HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL

“16 Nisan’da ne oldu gördünüz değil mi? Biz ‘Evet’ kampanyasını sürdürürken ne yazık ki birileri de tabii ‘Hayır’ kampanyası sürdürdü. ‘Hayır’ kampanyasının içinde beraber olduğumuz arkadaşlarımızın olması bizi ayrıca üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Biz yaptıklarımızı yapacaklarımızı doğru şekilde anlatmaz isek birileri gider bizi bin bir yalanla, iftirayla başka türlü anlatır.

FETÖ’CÜLERLE ÇALIŞIYORLAR

15 Temmuz gecesi milletimize çağrıyı yaptık mı? Yaptık. Milletim caddelere çıktı mı? Çıktı. Yürüdü mü? Yürüdü. Ama birisi de vardı ki o adresi şaşırdı. Soruyorlar, diyorlar ki ‘Siz niye yoktunuz Atatürk Havalimanı’nda?’. Verdiği cevap, ‘Bana da haber verseydi Cumhurbaşkanı ben de gelirdim’. Biz çağrımızı milletimize yaptık. Beyefendi taahhütlü istiyordu. Tanklar var, on binler var. Ama o adamlarını tankların başındaki FETÖ’cülere gönderdi. Beraber çalışıyorlar ya. FETÖ’cülerle görüşmeyi yaptılar, sonra beyefendiye, Bay Kemal’e yol açıldı. Koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi.

TANKLARI ALKIŞLIYORLARDI

Açık söylüyorum, net söylüyorum. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal’in takımı bizlerle beraber MHP’li kardeşlerimizle beraber o FETÖ’cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük. Ama Bay Kemal’in takımı ortada yoktu. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi’nde, tankları alkışlıyorlardı. Biz de milletimizle bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz.

BOZGUNCULUK MERAKI NEDİR

(Abdullah Gül’e isim vermeden yanıt) Tabii bizi üzüntüye sevk eden ise böyle bir zat ile parti ile aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye’nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir.”

BAHÇELİ’YLE DAYANIŞMA İÇİNDE YÜRÜYORUZ

“İşte Yenikapı’da bir davet yaptık. Bu davete Sayın Bahçeli ilk anda olumlu cevap verdi. Ama Kılıçdaroğlu son günün akşamına kadar olumlu cevap veremedi. Hatta katılamayacaklarını söylediler. Ve son anda nasıl olduysa baskı baskı baskı herhalde dayanamadılar ve geleceğini söyledi. Geldikten sonra da biz barış kardeşlik miting düzenlememize rağmen onlar hemen gölgelemeye kalktılar. Biz şu an Sayın Bahçeli ile dayanışma içerisinde vatan, millet için yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz.”