‘Hayır’cılara özel davet

21 ülke ise oylamaya katılmadı. Reuters’in haberine göre oylama sonrası ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, oylamada ‘hayır’ oyu veren, çekimser oy veren ve oylamaya hiç katılmayan ülkeleri ABD ile dostluklarını gösterdikleri için teşekkür amacıyla bir resepsiyona davet etti.

TASARIDA NE DENİYORDU?

TÜRKİYE ve Yemen’in getirdiği ve BM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıda kritik vurgular şunlar oldu:

- Kudüs’ün statüsü, BM’nin ilgili kararlarıyla uyumlu olarak müzakerelerle çözülmelidir.

- Kudüs’ün karakterini, statüsünü ve demografik kompozisyonunu değiştirmeye yönelik karar ve eylemlerin yasal bir etkisi yoktur. Bunlar hükümsüz ve geçersizdir.

- BM Genel Kurulu, iki devletli çözümü tehlikeye atan olumsuz trendlerin geri döndürülmesi çağrısı yapar.