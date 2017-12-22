Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Hayır’cılara özel davet

    ‘Hayır’cılara özel davet

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 23:43 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı olan tasarı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki oylamada 193 ülkeden 128’i lehte, 9’u aleyhte, 35’i çekimser oy kullandı.

    21 ülke ise oylamaya katılmadı. Reuters’in haberine göre oylama sonrası ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, oylamada ‘hayır’ oyu veren, çekimser oy veren ve oylamaya hiç katılmayan ülkeleri ABD ile dostluklarını gösterdikleri için teşekkür amacıyla bir resepsiyona davet etti.

    TASARIDA NE DENİYORDU?

    TÜRKİYE ve Yemen’in getirdiği ve BM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıda kritik vurgular şunlar oldu:

    - Kudüs’ün statüsü, BM’nin ilgili kararlarıyla uyumlu olarak müzakerelerle çözülmelidir.

    - Kudüs’ün karakterini, statüsünü ve demografik kompozisyonunu değiştirmeye yönelik karar ve eylemlerin yasal bir etkisi yoktur. Bunlar hükümsüz ve geçersizdir.

    - BM Genel Kurulu, iki devletli çözümü tehlikeye atan olumsuz trendlerin geri döndürülmesi çağrısı yapar.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri