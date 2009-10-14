Formaliteler tamamlandÄ±. DÃ¼nya KupasÄ± eleme grubundan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ takÄ±m olarak, kolumuz kanadÄ±mÄ±z kÄ±rÄ±k, imparatorumuz iÅŸsiz ve gururumuz incinmiÅŸ olarak ayrÄ±ldÄ±k. Hepimize geÃ§miÅŸ olsun. GÃ¼ney Afrika heyecanÄ±nÄ± oldukÃ§a uzaktan takip edeceÄŸiz. Bizim olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk DÃ¼nya KupasÄ± olmayacak, bizi Ã¶zleyeceklerini de sanmÄ±yorum. SÄ±rada 2012 Avrupa ÅžampiyonasÄ± elemeleri, ufukta yeni bir hoca ve daha nice milli maÃ§ var. Â Edip Uras yazÄ±yor Â

Ermenistan karÅŸÄ±sÄ±nda oynanan son maÃ§Ä±mÄ±zda â€˜aÄŸÄ±râ€™ ÅŸeref trÃ¼bÃ¼nÃ¼, hem siyasi olarak iki devletin en yÃ¼ksek katÄ±nÄ±, hem de futbolun en aÄŸÄ±r toplarÄ±nÄ± bir araya getirdi. TribÃ¼nlerde muhteÅŸem Bursa seyircisi vardÄ±, formalite maÃ§Ä± bile olsa grupta oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en atmosferli maÃ§Ä±mÄ±zÄ± oynadÄ±k. Nice zaferleri de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu stad milli maÃ§larda bu kadar ihmal edilmemeli. 8 yÄ±lda tek maÃ§,en azÄ±ndan bu seyirciye haksÄ±zlÄ±k. Â

Ä°ÅŸin ÅŸaÅŸÄ±lacak tarafÄ±, maÃ§ hiÃ§ de fena deÄŸildi. Her iki takÄ±m da kÄ±ran kÄ±rana bir oyun oynadÄ±lar, ÅŸeref tribÃ¼nÃ¼nÃ¼n etkisinden midir, futbolun gerektirdiÄŸi sertlik baÅŸka yÃ¶nlere Ã§ekilmedi, en sert mÃ¼cadele bile el sÄ±kÄ±ÅŸmalarla sona erdi son dakikalardaki BelÃ¶zoÄŸlu klasiÄŸi hariÃ§. MaÃ§Ä±n neredeyse bir saatini Ceyhunâ€™un kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle on kiÅŸi oynayan ekibimiz topa hem daha Ã§ok sahip oldu, hem de klas olarak zaten bildiÄŸimiz gibi rakibinden Ã§ok Ã¼stÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶sterdi. On kiÅŸi olmasÄ±na raÄŸmen ikinci yarÄ± oyunu ve skoru tutmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

MaÃ§Ä±n eÅŸit sayÄ±da takÄ±mlarla devam ettiÄŸi ilk yarÄ±m saatte bulduk golleri. Bir kafa, bir de cezaalanÄ± iÃ§inden rakip defansÄ±n da yardÄ±mcÄ± olduÄŸu bir ÅŸut. Topa sahip olma yÃ¼zdemiz maÃ§Ä±n ilk dakikalarÄ±ndan itibaren yÃ¼zde yetmiÅŸler civarÄ±nda seyretti. Seyircinin de desteÄŸi ile oynayan milli takÄ±m, Ermenistan karÅŸÄ±sÄ±nda zorlanmadan son maÃ§Ä±nda Ã¼Ã§ puana ulaÅŸtÄ±. Â

MaÃ§Ä±n en iyileri beklerimizdi. GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar ve hÃ¼cumda da yararlÄ±ydÄ±lar. Orta alanda Ayhan Ã¶n libero mevkiinde Ã§ok iyiydi, yerindeki baÅŸarÄ±sÄ± on kiÅŸi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± farketmememizin en Ã¶nemli nedenlerindendi. Ardaâ€™nÄ±n uzaktan ÅŸutu doksana gitseydi uzun uzun onu da konuÅŸuyor olurduk. Â

Fatih Terimâ€™in son maÃ§Ä± olmasÄ± nedeniyle, her mimiÄŸini uzun uzun izlemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 90 dakika boyunca yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun ÅŸahsÄ±nda medyanÄ±n timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± da takip ettik. Futbolun dÃ¼nÃ¼ yok maalesef, gÃ¼nahÄ± ve sevabÄ± ile imparatoru da bir kez daha yolcu etmiÅŸ olduk. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§lara bakacaÄŸÄ±z diyelim. Bu konuda daha Ã§ok konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸimdiden belli. Â

DÃ¼nyanÄ±n en zor kariyerli kalecilerinden biri olan RÃ¼ÅŸtÃ¼ de son birkaÃ§ dakika milli kaleyi son kez koruyarak milli gÃ¶reve veda etti. YakÄ±n futbol tarihimizin en yÃ¼ksek ve en dÃ¼ÅŸÃ¼k noktalarÄ±nda yer aldÄ± RÃ¼ÅŸtÃ¼. Bir izleyici ve milli takÄ±m taraftarÄ± olarak her ikisine de teÅŸekkÃ¼r etmek borcumuz. Ã–deyelim.